В Латвии зарегистрировано 37 629 украинских беженцев — Finance.ua

В Латвии зарегистрировано 37 629 украинских беженцев Сегодня 15:39

С начала полномасштабной войны россии против Украины в Латвии зарегистрировали 37 629 украинских беженцев, а более 32 тысяч получили вид на жительство с правом трудоустроиться. Об этом сообщает агентство Delf.

«С начала войны россии против Украины в Латвии зарегистрировано 37 629 жителей Украины, а 32 545 беженцев получили вид на жительство с правом на трудоустройство», — говорится в сообщении.

По данным Министерства внутренних дел Латвии, 12 516 человек воспользовались помощью комиссий самоуправлений по гражданской обороне в поиске жилья. Остальные беженцы нашли жилье самостоятельно или остановились у друзей и родственников.

Большинство украинских беженцев составляют женщины:

46% — женщины;

23% — мужчины;

31% — дети, преимущественно в возрасте от двух до 17 лет.

«Граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта и не нуждаются ни в социальной помощи, ни в помощи с размещением, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов», — говорится в сообщении.

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УНН По материалам:

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