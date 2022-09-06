В Латвии зарегистрировано 37 629 украинских беженцев — Finance.ua

В Латвии зарегистрировано 37 629 украинских беженцев
С начала полномасштабной войны россии против Украины в Латвии зарегистрировали 37 629 украинских беженцев, а более 32 тысяч получили вид на жительство с правом трудоустроиться. Об этом сообщает агентство Delf.
«С начала войны россии против Украины в Латвии зарегистрировано 37 629 жителей Украины, а 32 545 беженцев получили вид на жительство с правом на трудоустройство», — говорится в сообщении.
По данным Министерства внутренних дел Латвии, 12 516 человек воспользовались помощью комиссий самоуправлений по гражданской обороне в поиске жилья. Остальные беженцы нашли жилье самостоятельно или остановились у друзей и родственников.
Большинство украинских беженцев составляют женщины:
- 46% — женщины;
- 23% — мужчины;
- 31% — дети, преимущественно в возрасте от двух до 17 лет.
«Граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта и не нуждаются ни в социальной помощи, ни в помощи с размещением, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов», — говорится в сообщении.
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