В Латвии зарегистрировано 37 629 украинских беженцев — Finance.ua
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В Латвии зарегистрировано 37 629 украинских беженцев

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С начала полномасштабной войны россии против Украины в Латвии зарегистрировали 37 629 украинских беженцев, а более 32 тысяч получили вид на жительство с правом трудоустроиться. Об этом сообщает агентство Delf.
«С начала войны россии против Украины в Латвии зарегистрировано 37 629 жителей Украины, а 32 545 беженцев получили вид на жительство с правом на трудоустройство», — говорится в сообщении.
По данным Министерства внутренних дел Латвии, 12 516 человек воспользовались помощью комиссий самоуправлений по гражданской обороне в поиске жилья. Остальные беженцы нашли жилье самостоятельно или остановились у друзей и родственников.
Большинство украинских беженцев составляют женщины:
  • 46% — женщины;
  • 23% — мужчины;
  • 31% — дети, преимущественно в возрасте от двух до 17 лет.
«Граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта и не нуждаются ни в социальной помощи, ни в помощи с размещением, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов», — говорится в сообщении.
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По материалам:
УНН
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