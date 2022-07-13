В Латвии представили оригинальный электрический кабриолет за 20 тысяч евро (фото) — Finance.ua
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В Латвии представили оригинальный электрический кабриолет за 20 тысяч евро (фото)

Технологии&Авто
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Латвийская компания Dartz известна самыми дорогими внедорожниками в мире, но также выпускает и недорогие электрокары под брендом FreZe. Теперь его линейку пополнил экстравагантный кабриолет Froggy EV Beachstar.
Об этом сообщает сайт Autoevolution.
В Латвии представили оригинальный электрический кабриолет за 20 тысяч евро (фото)
Новый FreZe Froggy EV Beachstar создали к 30-летию первой модели Dartz — тюнингованного Volkswagen Beetle, названного Froggy. Электрокар позиционируют как пляжный автомобиль для двоих.
Длина автомобиля — всего 2,9 м.
Как и все модели FreZe, кабриолет выстроен на базе массового Wuling HongGuang Mini EV от General Motors. Ему срезали крышу и стекло, а сзади появилась крышка багажника с двумя обтекателями. Электромобиль длиной всего 2,9 м выделяется благодаря ярким цветам кузова и внутренней отделки.
Силовая установка Wuling осталась без изменений. Кабриолет оснащен скромным 27-сильным электромотором и литий-полимерной батареей емкостью 13,8 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч, а запас хода составляет около 200 км.
Цена
Новый FreZe Froggy EV Beachstar планируют продавать за 19 999 евро, а основными клиентами называют отели на курортах, службы проката и каршеринга. Оснащение электрокара включает кондиционер, парктроник и камеру заднего вида.

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По материалам:
Фокус
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