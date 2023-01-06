В Киеве потребление электроэнергии населением в октябре упало на 19%, а в ноябре — на 28% — Finance.ua
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В Киеве потребление электроэнергии населением в октябре упало на 19%, а в ноябре — на 28%

Энергетика
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В Киеве потребление электроэнергии населением в октябре 2022-го упало на 19%, а в ноябре — на 28% к октябрю и ноябрю 2021-го.
Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.
По словам Коваленко, Киев продолжает жить и работать в графиках, поэтому важно и дальше экономить электроэнергию.
«Ограничения незначительно выросли. Это связано с тем, что на улице похолодало. Вдобавок сейчас возросло количество локальных аварий, поэтому прошу быть внимательными и аккуратно пользоваться электроприборами», — написал он.
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Гендиректор YASNO также ответил на сетование, что «экономить не нужно, потому что это ничего системе не дает, потому что суммарно за месяц уровень потребления такой, как и был раньше».
"Глобально это неправда. Есть наша статистика, которая говорит, что:
  • в Киеве потребление электроэнергии населением в октябре 2022-го упало на 19%, а в ноябре — на 28% к октябрю и ноябрю 2021-го.
  • в Днепре и области он упал на 15% в октябре, на 11% в ноябре", — отметил Коваленко.
Гендиректор Yasno также добавил, что на самом деле цифры падения потребления будут еще больше, «если все наши клиенты будут своевременно передавать показания счетчиков».
«Сейчас сюда включена значительная часть начислений „по среднему“ потреблению — именно такой метод расчета используют, если клиент не передал показания. Но все равно, с помощью отключений и экономии население уменьшило потребление как минимум на треть. Это существенно помогает энергосистеме держаться», — резюмировал он.
По материалам:
УНН
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