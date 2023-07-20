В кукурузном поле нашли более 700 золотых и серебряных монет (видео) — Finance.ua

В кукурузном поле нашли более 700 золотых и серебряных монет (видео) Сегодня 17:56

В начале этого года мужчина из штата Кентукки получил сюрприз, копая на своем поле: тайник с более чем 700 монетами времен гражданской войны в США.

«Великое сокровище Кентукки» включает в себя сотни золотых монет США, датированных между 1840 и 1863 годами, в придачу к нескольким серебряным монетам.

это все золотые монеты в 1 доллар, 20 долларов, золотые монеты в 10 долларов…» В коротком видео мужчина, обнаруживший сокровище, личность и конкретное местонахождение которого не было раскрыто общественности, говорит: «Это самая безумная вещь в мире:

Согласно Numismatic Guaranty Co. (NGC), которая засвидетельствовала подлинность монет, и GovMint, где монеты были проданы, 95% клада состоит из золотых долларов, а также 20 монет Liberty по 10 долларов и восемь монет Liberty по 20 долларов.

Самой редкой является 1863-P золотая монета Liberty номиналом 20 долларов США. Только одна из этих монет может стоить шестизначную сумму на аукционе, а «Великое сокровище Кентукки» может похвастаться 18 монетами.

На сайте NGC отмечается, что монета Liberty номиналом 20 долларов, ходившая с 1850 по 1907 год, была отчеканена Министерством финансов после того, как в Калифорнии было обнаружено золото. Монеты Liberty номиналом 20 долларов в кладе еще реже, потому что на них нет надписи In God We Trust, которая была добавлена ​​в 1866 году после окончания гражданской войны.

Однако потенциально важнее то, что сокровище может рассказать нам об истории Америки в чрезвычайно бурный период.

Portaltele По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.