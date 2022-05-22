В KSE говорят о возможных кассовых разрывах в бюджете — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В KSE говорят о возможных кассовых разрывах в бюджете

Сегодня 10:27Казна и Политика
61
В KSE говорят о возможных кассовых разрывах в бюджетеВ KSE говорят о возможных кассовых разрывах в бюджете
В регионах бюджетники жалуются на то, что не происходят зарплатные выплаты. Это может быть связано с проблемой кассовых разрывов единого казначейского счета.
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.
«Официальных заявлений Министерства финансов или Госказначейства на этот счет еще не было. Казначейство не пропускает финансирование даже по защищенным статьям расходов — заработные платы, социальные выплаты во многих бюджетных учреждениях пока на паузе», — говорится в их сообщении.
Читайте также
По словам аналитиков, вероятно, это связано с проблемой кассовых разрывов единого казначейского счета — из-за недополучения бюджета и ожидания поступления финансовой помощи от иностранных партнеров, возникает временный разрыв между возможностями и потребностями проводить кассовые расходы.
Там напомнили, что все средства при этом используются по приоритетам военного положения. В этот период, в первую очередь, средства направляются на национальную безопасность и оборону и на осуществление мероприятий правового режима военного положения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.