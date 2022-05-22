В KSE говорят о возможных кассовых разрывах в бюджете — Finance.ua

В KSE говорят о возможных кассовых разрывах в бюджете

Сегодня 10:27 — Казна и Политика

В KSE говорят о возможных кассовых разрывах в бюджете

В регионах бюджетники жалуются на то, что не происходят зарплатные выплаты. Это может быть связано с проблемой кассовых разрывов единого казначейского счета.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.

«Официальных заявлений Министерства финансов или Госказначейства на этот счет еще не было. Казначейство не пропускает финансирование даже по защищенным статьям расходов — заработные платы, социальные выплаты во многих бюджетных учреждениях пока на паузе», — говорится в их сообщении.

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По словам аналитиков, вероятно, это связано с проблемой кассовых разрывов единого казначейского счета — из-за недополучения бюджета и ожидания поступления финансовой помощи от иностранных партнеров, возникает временный разрыв между возможностями и потребностями проводить кассовые расходы.

Там напомнили, что все средства при этом используются по приоритетам военного положения. В этот период, в первую очередь, средства направляются на национальную безопасность и оборону и на осуществление мероприятий правового режима военного положения.

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