В Крыму «национализировали» более 130 объектов компаний, принадлежащих «недружественным странам» — Finance.ua
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В Крыму «национализировали» более 130 объектов компаний, принадлежащих «недружественным странам»

Фондовый рынок
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В Крыму «национализировали» более 130 объектов компаний, принадлежащих «недружественным странам»
В Крыму «национализировали» более 130 объектов компаний, принадлежащих «недружественным странам»
В оккупированном Крыму заявили о национализации более 130 объектов компаний, принадлежащих «иностранным гражданам или недружественным государствам».
Об этом сообщают «Крым. Реалии».
Соответствующее решение о «национализации» принял подконтрольный россии «парламент» Крыма.
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Среди компаний, чьи объекты «национализировали» оккупанты — АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив».
Самопровозглашенный «глава крымского парламента» константинов заявил, что список предприятий будет дополняться.
Как сообщал Укринформ, в Крыму оккупанты заявили о намерении «национализировать» украинские предприятия и уволить их кадры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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