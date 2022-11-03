В Крыму «национализировали» более 130 объектов компаний, принадлежащих «недружественным странам» — Finance.ua

В Крыму «национализировали» более 130 объектов компаний, принадлежащих «недружественным странам» Сегодня 11:32 — Фондовый рынок

В Крыму «национализировали» более 130 объектов компаний, принадлежащих «недружественным странам»

В оккупированном Крыму заявили о национализации более 130 объектов компаний, принадлежащих «иностранным гражданам или недружественным государствам».

Соответствующее решение о «национализации» принял подконтрольный россии «парламент» Крыма.

Читайте также Куда направят деньги от национализации российских активов: нардепы приняли проект закона

Среди компаний, чьи объекты «национализировали» оккупанты — АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив».

Самопровозглашенный «глава крымского парламента» константинов заявил, что список предприятий будет дополняться.

Как сообщал Укринформ, в Крыму оккупанты заявили о намерении «национализировать» украинские предприятия и уволить их кадры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.