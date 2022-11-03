В Крыму «национализировали» более 130 объектов компаний, принадлежащих «недружественным странам» — Finance.ua

В Крыму «национализировали» более 130 объектов компаний, принадлежащих «недружественным странам»
В оккупированном Крыму заявили о национализации более 130 объектов компаний, принадлежащих «иностранным гражданам или недружественным государствам».
Об этом сообщают «Крым. Реалии».
Соответствующее решение о «национализации» принял подконтрольный россии «парламент» Крыма.
Читайте также
Среди компаний, чьи объекты «национализировали» оккупанты — АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив».
Самопровозглашенный «глава крымского парламента» константинов заявил, что список предприятий будет дополняться.
Как сообщал Укринформ, в Крыму оккупанты заявили о намерении «национализировать» украинские предприятия и уволить их кадры.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью