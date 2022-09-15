В кремле посчитали прямые убытки финансового сектора от санкций — Bloomberg Сегодня 10:32 — Мир

В кремле посчитали прямые убытки финансового сектора от санкций — Bloomberg

В Министерстве финансов рф посчитали прямые убытки для финансового сектора страны в результате введенных странами Запада санкций за ее вторжение в Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Министерства финансов россии, имеющийся в распоряжении редакции.

Так, финансовый сектор россии понес сотни миллиардов долларов «прямых убытков» от широких санкций, введенных США и союзниками.

Оценка, включающая значительные удары по фондовому рынку, банковскому капиталу, а также 300 миллиардов долларов валютных резервов, замороженных санкциями, была включена в презентацию к совещанию топ-чиновников рф в прошлом месяце.

россия оценила, что в результате санкций потеряла:

40% рыночной капитализации;

300 млрд долларов резервов Центробанка рф;

4,6 трлн руб. в виде замороженных евробондов;

10% капитала банковской системы;

563 млрд руб. замороженных розничных активов, а также активов, находящихся в депозитариях.

Кроме того, в презентации отмечается влияние попадания под санкции 80% активов банковского сектора, отключения от международной платежной системы Swift, и потеря доступа к ключевому оборудованию и программному обеспечению. Отмечается, что инструменты, в частности, деривативы, хеджирование, еврооблигации и первичные публичные предложения — «практически исчезли».

В отчете не приведена общая оценка удара от санкций, а вместо этого сосредотачивается на финансовой системе и не рассматривает влияние на экономику в целом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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