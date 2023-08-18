В Кремле начали охоту на теневые запасы валюты местных олигархов — Finance.ua

В Кремле начали охоту на теневые запасы валюты местных олигархов Сегодня 20:20

Российский диктатор путин провел закрытую встречу с членами правительства и Центробанка относительно ситуации с курсом рубля. Ему доложили, что ряд крупных российских компаний скрывают за границей валютную выручку от экспорта, пишет издание «Ведомости» со ссылкой на источники.

В частности, теневые запасы валюты, которая не заводилась в россию, были обнаружены у компаний, занимающихся неэнергетическим экспортом, в первую очередь — производителей удобрений.

Крупнейшие экспортеры удобрений из рф — это компании, принадлежащие четырем российским миллиардерам. Самый богатый из них — находящийся под санкциями США, ЕС и Великобритании Андрей Мельниченко. Также в число крупнейших экспортеров удобрений рф входят «ФосАгро» Андрея Гурьева, «Уралкалий» и «Уралхим» Дмитрия Мазепина, «Акрон» Вячеслава Кантора.

Бизнесменам, у которых обнаружили теневые запасы, стали угрожать введением обязательной продажи почти всей экспортной валюты (до 90%), а также жестких ограничений на выведение капитала за границу. На этом фоне кремль сумел договориться с бизнесом об увеличении продаж валютной выручки, говорят источники «Ведомостей».

УНІАН По материалам:

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