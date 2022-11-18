В КРАИЛ прогнозируют почти 1,2 млрд грн поступлений в госбюджет на этот год от лицензий для игорного бизнеса — Finance.ua

В КРАИЛ прогнозируют почти 1,2 млрд грн поступлений в госбюджет на этот год от лицензий для игорного бизнеса Сегодня 19:36 — Казна и Политика

В КРАИЛ прогнозируют почти 1,2 млрд грн поступлений в госбюджет на этот год от лицензий для игорного бизнеса

В Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей ожидают, что сумма поступлений в бюджет на 2022 год от лицензий для игорного бизнеса составит 1,18 млрд грн.

Об этом в интервью Forbes заявил глава КРАИЛ Иван Рудый. 72% от планируемого объема уже поступили.

За 2021 год комиссией было выдано лицензий на сумму более 7,4 млрд грн.

«Просто за первый год уплаты мы получили 1,4 млрд грн. Согласно закону, платежи разбиваются на пять лет. То есть в игорную индустрию в Украину зашло даже больше, чем ожидалось», — сообщил Рудый.

По его прогнозу, сумма поступлений на 2022 год составит 1,18 млрд грн согласно закону о госбюджете на 2022 год, и 72% от запланированного уже есть.

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«Цифра на 2022 год планировалась при условии, что все будет хорошо. Более 80% организаторов временно закрывали игорные заведения с учетом ситуации безопасности. Сейчас все совсем не хорошо, но мы видим 72%, и я думаю, что дальше еще будет», — отметил он.

По информации главы КРАИЛ, на 24 февраля в стране было восемь наземных казино и 52 зала игровых автоматов. В настоящее время есть семь казино и 45 залов игровых автоматов, девять из них — релоцированы. Около 10% вообще не вернулись к работе.

Рудый отметил, что часть операторов прошла уже на упрощенную систему налогообложения. В этом году за первое полугодие собрали налоги на около 146 млн грн.

Напомним, парламент поддержал законопроект № 8079 о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения в первом чтении.

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