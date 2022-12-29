В Корее пять производителей отзывают почти 8,5 тысяч авто — Finance.ua

В Корее пять производителей отзывают почти 8,5 тысяч авто Сегодня 20:02 — Технологии&Авто

Компании-автопроизводители Hyundai Motor Co., BMW Korea, Stellantis Korea, Volkswagen Group Korea и Daimler Trucks Korea отзывают в Южной Корее почти 8 500 автомобилей из-за неисправностей деталей.

Об этом сообщает Yonhap

По данным Министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны, компании отзовут 8482 автомобиля 15 различных моделей.

Отмечается, что проблемы, которые привели к отзыву авто, включают недочеты программного обеспечения, связанные с аккумулятором, у модели BMW i4 eDrive40, неисправный генератор во внедорожнике Genesis GV70 и неисправную антиблокировочную систему тормозов во внедорожнике Jeep Grand Cherokee, импортируемом компанией.

В ведомстве также добавили, что владельцы этих транспортных средств могут посетить специализированные ремонтно-сервисные центры компаний для бесплатной замены деталей.

Укрінформ По материалам:

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