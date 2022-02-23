В компании Meta считают, что смешанная реальность может появиться уже в ближайшие годы — Finance.ua

В компании Meta считают, что смешанная реальность может появиться уже в ближайшие годы

В компании Meta считают, что смешанная реальность может появиться уже в ближайшие годы

Meta (ранее Facebook) 17 февраля сообщила своим рекламным партнерам, что смешанная реальность может появиться в ближайшие несколько лет. Компания посоветовала начать разработку рекламы для смешанной реальности.

Об этом заявили в Meta, передает Reuters.

Технология смешанной реальности, сочетающая в себе виртуальный и материальный мир, позволяет человеку, который носит специальное оборудование, пользоваться предметами из реального мира в виртуальном мире.

В Meta сообщили, что через несколько лет эта технология станет доступной для пользователей. Некоторые приборы для смешанной реальности уже продаются, но не с ориентацией на обычных потребителей.

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К примеру, умные очки от компании Microsoft HoloLens 2 продают уже с 2019 года, но они предназначены для использования на рабочем месте. Несмотря на это, их можно приобрести на сайте Microsoft за 3,5 тысячи долларов (100 тысяч гривен).

На ежегодной конференции Connect компания Meta представляла свою разработку, гарнитуру Project Cambria. Она не только будет содержать все возможности смешанной реальности, но и будет способна отслеживать мимику и воспроизводить выражение лица человека на аватаре в метавселенной. Ожидается, что прибор начнут продавать в этом году.

Meta советует своим рекламодателям развиваться в направлении смешанной реальности и сотрудничать с брендами одежды, чтобы в будущем пользователи могли примерить одежду благодаря этой технологии.

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