В Китае заработал сверхпроводящий квантовый компьютер третьего поколения — Finance.ua

В Китае заработал сверхпроводящий квантовый компьютер третьего поколения Сегодня 22:23 — Технологии&Авто

В Китае заработал сверхпроводящий квантовый компьютер третьего поколения

В Китае начал работу сверхпроводящий квантовый компьютер третьего поколения Origin Wukong.

Об этом сообщает CGTN

Кубит (квантовый бит) — это двухуровневая квантовомеханическая система, например, поляризация отдельного фотона, которая может быть вертикальной или горизонтальной.

Этот квантовый компьютер оснащен 72-кубитным сверхпроводящим квантовым чипом под названием «чип Wukong», который является самым совершенным применимым квантовым компьютером в Китае.

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Чип имеет всего 198 кубитов, включая 72 куб. и 126 соединителей.

Руководитель исследовательской группы сверхпроводящего квантового компьютера третьего поколения Го Гопин заявил, что, хотя Китай достиг определенного прогресса в этой области, очевидно, что существует еще немалый пробел по сравнению с другими ведущими мировыми игроками квантового вычисления.

Отмечается, что первое и второе поколение Origin Wukong уже доставлено пользователям в Китае.

Укрінформ По материалам:

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