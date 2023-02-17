В Китае запустят SIM-карты на базе блокчейна — Finance.ua

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В Китае запустят SIM-карты на базе блокчейна

Технологии&Авто
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В Китае запустят SIM-карты на базе блокчейна
В Китае запустят SIM-карты на базе блокчейна
Второй по величине государственный оператор беспроводной связи в Китае China Telecom и проект Conflux Network, финансируемый властями Шанхая, объявили о запуске пилотной программы BSIM до конца этого года.
China Telecom и Conflux Network заключили партнерство, в рамках которого будут разработаны и выпущены SIM-карты с поддержкой технологии блокчейн.
По словам разработчиков Conflux, проект BSIM станет крупнейшим аппаратным блокчейн-продуктом в мире, объединяющим огромное количество пользователей и приложений. Карта BSIM будет сохранять открытые и закрытые ключи пользователя и управлять ими, а также позволит безопасно использовать цифровые подписи, не раскрывая их. Она позволит проводить платежные транзакции, передавать NFT, пользоваться децентрализованными приложениями и получить доступ к метамирам.
На фоне сообщения о партнерстве Conflux из China Telecom нативный токен криптопроекта CFX за сутки вырос более чем на 42%. По данным CoinGecko, сейчас токен торгуется на уровне $0.07. Рыночная капитализация CFX составляет $154 млн, а суточный объем торгов — $104 млн.
Conflux Network — это высокопроизводительный блокчейн первого уровня. Проект был создан в качестве конкурента Ethereum и получил поддержку государственных структур Китая. В финансировании Conflux участвовали власти Шанхая, а также крупные частные инвесторы, включая Sequoia China, Huobi Group, Shunwei Capital и Rong360.
По материалам:
noworries
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