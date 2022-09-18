В Китае создали тоннель для имитации полета, в 33 раза быстрее скорости звука — Finance.ua

В Китае создали тоннель для имитации полета, в 33 раза быстрее скорости звука Сегодня 02:56

В Китае был создан специальный тоннель для гиперзвуковых исследований.

Объект, построенный китайскими инженерами, может имитировать условия полета на скоростях от 2,5 до 11,5 км/с, что в 33 раза быстрее скорости звука, сообщает South China Morning Post.

«Мы построили самую крупную в мире аэродинамическую трубу с приводом от свободного поршня с высокой энтальпией», — прокомментировал Лю Чжигуо, руководитель проектной группы Института гиперскоростной аэродинамики при Китайском центре исследований и разработок аэродинамики в Мьяньяне. (Энтальпия (теплосодержание) — термодинамический потенциал, характеризующий состояние системы в термодинамическом равновесии при выборе в качестве независимых переменных давления, энтропии и числа частиц, ред.).

По словам исследователей, туннель поможет в ряде миссий, включая отправку китайских астронавтов на Луну и разработку гиперзвукового самолета, который сможет совершить путешествие в любую точку мира за час. Инженеры заявили, что испытательная труба примерно вдвое больше аналогичных объектов в США и других западных странах на Западе, ее диаметр составляет 80 см.

«Тоннель может быть использован для инженерных проектов национального уровня, капсулы для полета на Луну и обратно на Землю, входа в инопланетную атмосферу посредством межзвездного разведывательного самолета и разработки гиперзвуковых транспортных средств», — заявили ученые.

По словам Лю, поршень выдержал множество сложных повторных испытаний и остался целым и невредимым, а все благодаря особой конструкции и использованию новых материалов. Лю утверждает, что возможность повторного использования поршня резко снизит эксплуатационные расходы на аэродинамическую трубу.

Однако поршень весом 840 кг, который является самым тяжелым поршнем, когда-либо использовавшимся в аэродинамической трубе, сам по себе является проблемой, пишет СМИ, ведь он должен выдерживать давление сжатого воздуха, эквивалентное силе тяжести умноженной на 10 000, и все это в движении со скоростью до 540 км/ч.

Фокус По материалам:

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