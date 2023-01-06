В Китае создали скоростной электрический спортбайк с рекордным запасом хода (фото) — Finance.ua

В Китае создали скоростной электрический спортбайк с рекордным запасом хода (фото) Сегодня 22:54 — Технологии&Авто

В Китае создали скоростной электрический спортбайк с рекордным запасом хода (фото)

На шоу CES в Лас-Вегасе презентуют электрический мотоцикл Davinci DC100. Электрический мотоцикл от китайского стартапа вскоре поступит в продажу по цене от 27 500 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Davinci DC100 позиционируют, как «зеленую» альтернативу традиционным 1000-кубовым спортбайкам. У него оригинальный дизайн с обтекателями из композитных материалов и 17-дюймовыми дисками. Масса электромотоцикла относительно небольшая — 255 кг.

Новый Davinci DC100 оснащен мотором мощностью 136 л. с. и с крутящим моментом 850 Н∙м. Он разгоняется до 100 км/ч за 3 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

Аккумуляторная батарея на 17,7 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 400 км — это новый рекорд. Зарядить ее в быстром режиме можно за полчаса.

Кроме того, электробайк Davinci DC100 получил целый набор современных технологий. Ключом к нему служит смартфон, как в Tesla. Однако в Davinci пошли еще дальше — телефон подключается к специальному гнезду и превращается в цифровой щиток приборов.

Кроме того, оснащение включает системы контроля сцепления и балансировки мотоцикла. Есть даже адаптивный круиз-контроль и парковочный автопилот.

Фокус По материалам:

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