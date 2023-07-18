В Китае сделали заявление по поводу продления «зерновой сделки» — Finance.ua

В Китае сделали заявление по поводу продления «зерновой сделки» Сегодня 13:35 — Казна и Политика

В Китае сделали заявление по поводу продления «зерновой сделки»

В Китае поддерживают «сбалансированную и полностью реализуемую» зерновую инициативу и готовы вести переговоры со всеми сторонами для обеспечения продовольственной безопасности.

Об этом сообщает информагентство Anadolu со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин в китайских СМИ.

«Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива и в дальнейшем будет сбалансированной и полностью реализуемой», — сказала Мао Нин.

Она также отметила, что Китай выдвинул свои инициативы по международному сотрудничеству в области продовольственной безопасности.

«Китайская сторона готова усилить коммуникацию и сотрудничество со всеми сторонами по содействию большему международному консенсусу и обеспечению глобальной продовольственной безопасности», — сказала Мао.

Зерновая сделка. Что известно

Год назад, 22 июля было подписано соглашение о разблокировании украинских портов и вывозе украинского зерна. россия несколько раз угрожала выйти из соглашения и, в конце концов, 17 июля объявила, что выходит по инициативе и не планирует возобновлять переговоры по этому вопросу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании продлить действие соглашения и планирует обсудить этот вопрос на встрече с президентом рф.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выход россии из зерновой сделки, предложил Турции и ООН продлить действие инициативы по доставке украинского зерна в другие страны мира без страны-оккупанта.

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УНІАН По материалам:

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