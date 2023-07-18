В Китае сделали заявление по поводу продления «зерновой сделки» — Finance.ua
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В Китае сделали заявление по поводу продления «зерновой сделки»

Казна и Политика
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В Китае сделали заявление по поводу продления «зерновой сделки»
В Китае сделали заявление по поводу продления «зерновой сделки»
В Китае поддерживают «сбалансированную и полностью реализуемую» зерновую инициативу и готовы вести переговоры со всеми сторонами для обеспечения продовольственной безопасности.
Об этом сообщает информагентство Anadolu со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин в китайских СМИ.
«Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива и в дальнейшем будет сбалансированной и полностью реализуемой», — сказала Мао Нин.
Она также отметила, что Китай выдвинул свои инициативы по международному сотрудничеству в области продовольственной безопасности.
«Китайская сторона готова усилить коммуникацию и сотрудничество со всеми сторонами по содействию большему международному консенсусу и обеспечению глобальной продовольственной безопасности», — сказала Мао.

Зерновая сделка. Что известно

Год назад, 22 июля было подписано соглашение о разблокировании украинских портов и вывозе украинского зерна. россия несколько раз угрожала выйти из соглашения и, в конце концов, 17 июля объявила, что выходит по инициативе и не планирует возобновлять переговоры по этому вопросу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании продлить действие соглашения и планирует обсудить этот вопрос на встрече с президентом рф.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выход россии из зерновой сделки, предложил Турции и ООН продлить действие инициативы по доставке украинского зерна в другие страны мира без страны-оккупанта.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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