В Китае прошел успешное испытание аналог Hyperloop — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Китае прошел успешное испытание аналог Hyperloop

Технологии&Авто
12
В Китае прошел успешное испытание аналог Hyperloop
В Китае прошел успешное испытание аналог Hyperloop
Китайское государственное издание утверждает, что испытания технологии — аналога Hyperloop — успешно прошли в провинции Шаньси на севере страны. Исследователи тестировали магнитно-левитированный поезд в вакуумной трубе.
Как сообщает источник, длина пути составила примерно 1,25 мили (чуть больше двух километров). При этом поезд развивал скорость до 80 миль в час (128 километров в час).
  • Китай утверждает, что стал первой страной в мире, успешно проведшей демонстрацию подобного рода поезда на движущейся в низковакуумной трубе магнитной подушке.
  • Команда только начинает работу. Цель состоит в том, чтобы впоследствии построить полномасштабную 37-мильную испытательную трассу и позволить поездам развивать скорость до 621 мили в час.
  • Испытание может заложить основу для нового типа системы скоростных поездов, соединяющих разные концы большой страны, доставляя пассажиров из одного конца в другой с ошеломляющей скоростью.
Хотя магнитные поезда — не новая для человечества технология, все же они пока не обрели очень широкого применения. Недавно Япония побила собственный рекорд скорости — их поезд на магнитной подушке развил скорость 374 мили в час. Однако японские вагоны двигаются не в вакууме.
Самой известной концепцией поезда на основе вакуумной трубы является Hyperloop Илона Маска, который он впервые предложил в 2012 году. Несмотря на большой оптимизм и первые испытания, мы еще не видели, как строится полномасштабная система Hyperloop, не говоря уже о том, чтобы она была введена в эксплуатацию. После того, как от проекта отказался предыдущий разработчик, Маск заявил, что сам за него возьмется позже. Его The Boring Company собирается наконец-то попытаться построить подземный Hyperloop «в ближайшие годы».
По материалам:
Build Portal
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.