В Китае прошел успешное испытание аналог Hyperloop — Finance.ua

В Китае прошел успешное испытание аналог Hyperloop Сегодня 03:41 — Технологии&Авто

В Китае прошел успешное испытание аналог Hyperloop

Китайское государственное издание утверждает, что испытания технологии — аналога Hyperloop — успешно прошли в провинции Шаньси на севере страны. Исследователи тестировали магнитно-левитированный поезд в вакуумной трубе.

Как сообщает источник, длина пути составила примерно 1,25 мили (чуть больше двух километров). При этом поезд развивал скорость до 80 миль в час (128 километров в час).

Китай утверждает, что стал первой страной в мире, успешно проведшей демонстрацию подобного рода поезда на движущейся в низковакуумной трубе магнитной подушке.

Команда только начинает работу. Цель состоит в том, чтобы впоследствии построить полномасштабную 37-мильную испытательную трассу и позволить поездам развивать скорость до 621 мили в час.

Испытание может заложить основу для нового типа системы скоростных поездов, соединяющих разные концы большой страны, доставляя пассажиров из одного конца в другой с ошеломляющей скоростью.

Хотя магнитные поезда — не новая для человечества технология, все же они пока не обрели очень широкого применения. Недавно Япония побила собственный рекорд скорости — их поезд на магнитной подушке развил скорость 374 мили в час. Однако японские вагоны двигаются не в вакууме.

Самой известной концепцией поезда на основе вакуумной трубы является Hyperloop Илона Маска, который он впервые предложил в 2012 году. Несмотря на большой оптимизм и первые испытания, мы еще не видели, как строится полномасштабная система Hyperloop, не говоря уже о том, чтобы она была введена в эксплуатацию. После того, как от проекта отказался предыдущий разработчик, Маск заявил, что сам за него возьмется позже. Его The Boring Company собирается наконец-то попытаться построить подземный Hyperloop «в ближайшие годы».

Build Portal По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.