В Китае приговорили игорного магната к 18 годам тюрьмы — он должен правительству $800 миллионов Сегодня 17:21

Суд Макао, единственного города в Китае, где легализован игорный бизнес, приговорил главу игорного бизнеса Suncity к 18 годам и обязал его оплатить более 800 млн долл. в пользу правительства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публичного вещателя TDM.

Элвин Чау возглавлял компанию Suncity, занимавшуюся посредничеством в азартных играх, до декабря 2021 года. Его признали виновным по 162 пунктам обвинения, в частности, в организации и проведении нелегальных азартных игр. Также его признали виновным в мошенничестве и руководстве преступным синдикатом, когда-то возглавлявшим VIP-индустрию игорного хаба.

Во время двухмесячного судебного процесса Чау отрицал все обвинения. После приговора он должен выплатить правительству Макао более 830,66 млн долл., а также от 20 млн до 100 млн долларов операторам казино MGM China, Wynn Macau, Sands China, Galaxy Entertainment и SJM Holdings.

Макао — единственный город в Китае, где гражданам разрешено играть в казино. Налоговые поступления от его казино составляют более 80% доходов местного правительства.

По словам руководителей отрасли, Suncity Чау бы основным игроком в Макао до 2019 года. До вспышки коронавируса на его долю приходилось около 25% общих доходов от игорного бизнеса. В том году казино Макао принесли 36 млрд долл. дохода.

После ареста Чау индустрия развлечений в бывшей португальской колонии пришла в упадок, а все VIP-залы Suncity закрылись. Многие другие операторы закрылись, пострадав от отсутствия бизнеса из-за ограничений на поездки, связанные с COVID-19.

Економічна Правда По материалам:

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