В Китае представили новый кроссовер за $13 тысяч (фото) — Finance.ua

В Китае представили новый кроссовер за $13 тысяч (фото)
Китайская компания Jetour, принадлежащая Chery, представила кроссовер X70 Plus 2023 модельного года. Автомобиль уже доступен для покупки в 8 комплектациях.
Купить новинку можно с пятью и семью посадочными местами. Длина кроссовера составляет 4749 мм, ширина — 1900 мм, а высота — 1720 мм. Размер колесной базы равняется 2745 мм. X70 Plus получил большую решетку радиатора с вертикальными ламелями, узкую переднюю оптику, рельефный капот, спойлер, объединенные светящиеся фонари и выхлопную систему с четырьмя патрубками.
В салоне авто установили цифровую приборную панель, объединенную с тачскрином мультимедийной системы. Кроссовер оборудовали адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон, системой контроля усталости водителя и функцией удержания автомобиля в полосе движения.
Также кроссовер укомплектован аудиосистемой Hi-Fi Sony, панорамным люком, беспроводной зарядкой и подогревом всех сидений.
Поделиться новостью