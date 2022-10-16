В Китае представили новый кроссовер за $13 тысяч (фото) — Finance.ua

В Китае представили новый кроссовер за $13 тысяч (фото) Сегодня 22:38 — Технологии&Авто

Китайская компания Jetour, принадлежащая Chery, представила кроссовер X70 Plus 2023 модельного года. Автомобиль уже доступен для покупки в 8 комплектациях.

Купить новинку можно с пятью и семью посадочными местами. Длина кроссовера составляет 4749 мм, ширина — 1900 мм, а высота — 1720 мм. Размер колесной базы равняется 2745 мм. X70 Plus получил большую решетку радиатора с вертикальными ламелями, узкую переднюю оптику, рельефный капот, спойлер, объединенные светящиеся фонари и выхлопную систему с четырьмя патрубками.

В салоне авто установили цифровую приборную панель, объединенную с тачскрином мультимедийной системы. Кроссовер оборудовали адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон, системой контроля усталости водителя и функцией удержания автомобиля в полосе движения.

Также кроссовер укомплектован аудиосистемой Hi-Fi Sony, панорамным люком, беспроводной зарядкой и подогревом всех сидений.

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