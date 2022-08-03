В Китае начинается строительство гигантского водного канала за $9 млрд — Finance.ua

В Китае начинается строительство гигантского водного канала за $9 млрд Сегодня 22:49 — Технологии&Авто

В Китае начинается строительство гигантского водного канала за $9 млрд

Канал Иньцзяньбухань соединит дамбу Три ущелья с рекой Янцзы. Его строительство позволит увеличить площадь пригодных для сельского хозяйства полей на 750 тыс. кв. км.

Население Китая постоянно растет, поэтому вопрос продовольствия остается актуальным. Ежегодно Китай импортирует 100 млн т зерна, но при развитии инфраструктуры объем экспорта можно будет сократить. А некоторые ученые даже надеются, что в скором будущем Китай сможет экспортировать зерно и масличные культуры в другие страны.

Правда, строительство водного канала сопряжено с рисками. Лян Шуминь, исследователь экономики и развития Китайской академии сельскохозяйственных наук, считает, что эта мощная инфраструктура перераспределения воды может изменить ландшафт Китая.

Он рассказывает о другом случае, когда Китай уже пытался перекинуть воду с юга на север. Это привело к затоплению некоторых районов.

Build Portal По материалам:

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