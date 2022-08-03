В Китае начинается строительство гигантского водного канала за $9 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Китае начинается строительство гигантского водного канала за $9 млрд

Технологии&Авто
0
В Китае начинается строительство гигантского водного канала за $9 млрд
В Китае начинается строительство гигантского водного канала за $9 млрд
Канал Иньцзяньбухань соединит дамбу Три ущелья с рекой Янцзы. Его строительство позволит увеличить площадь пригодных для сельского хозяйства полей на 750 тыс. кв. км.
Население Китая постоянно растет, поэтому вопрос продовольствия остается актуальным. Ежегодно Китай импортирует 100 млн т зерна, но при развитии инфраструктуры объем экспорта можно будет сократить. А некоторые ученые даже надеются, что в скором будущем Китай сможет экспортировать зерно и масличные культуры в другие страны.
В Китае начинается строительство гигантского водного канала за $9 млрд
Правда, строительство водного канала сопряжено с рисками. Лян Шуминь, исследователь экономики и развития Китайской академии сельскохозяйственных наук, считает, что эта мощная инфраструктура перераспределения воды может изменить ландшафт Китая.
Он рассказывает о другом случае, когда Китай уже пытался перекинуть воду с юга на север. Это привело к затоплению некоторых районов.
По материалам:
Build Portal
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.