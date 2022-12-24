В Китае инвестируют в индустрию метавселенной около $30 млрд — Finance.ua

В Китае инвестируют в индустрию метавселенной около $30 млрд Сегодня 03:32 — Финтех и Карты

В Китае инвестируют в индустрию метавселенной около $30 млрд

Власти китайской провинции Чжэцзян представили план развития индустрии метавселенной стоимостью 200 млрд юаней ($28,7 млрд) до 2025 года.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на официальные источники.

Согласно документу, над экосистемой будут работать 50 компаний и 10 лидеров отрасли, которые фокусируются на технологиях блокчейна, виртуальной реальности и ИИ. Продвигать метавселенную власти планируют прежде всего в e-коммерции и развлекательном секторе.

Кроме провинции Чжэцзян, подобные планы по развитию виртуальных миров представили также чиновники в городах Шанхай и Ухань.

Несмотря на убытки в метавселенной, будет продолжать вливание денег и корпорация Meta. Об этом заявил технический директор компании Эндрю Босворт. Meta будет инвестировать 20% ресурсов в пользу подразделения Reality Labs, сотрудники которого работают над разработкой цифрового пространства.

Forklog По материалам:

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