В Китае достроили самое крупное в мире хранилище СПГ — Finance.ua

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В Китае достроили самое крупное в мире хранилище СПГ

Энергетика
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В Китае достроили самое крупное в мире хранилище СПГ
В Китае достроили самое крупное в мире хранилище СПГ
На юге Китая в провинции Гуандун завершили строительство пяти резервуаров для хранения сжиженного природного газа, которые являются крупнейшими в мире, каждый из них может вмещать 270 тыс. кубических метров.
Об этом сообщает CGTN.
Расположенная в городе Чжухай база резервуаров под названием Green Energy Port Jinwan является крупнейшим СПГ-терминалом на западном берегу лимана реки Чжуцзян. Высота одного резервуара составляет 65,7 метра.
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Проект Jinwan Green Energy Port является одним из проектов резервуаров для хранения СПГ с самыми сложными геологическими условиями и сложным сейсмическим проектом в Китае.
Первая очередь базы была введена в эксплуатацию, предлагая непрерывную и стабильную чистую энергию для района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао с 2013 года.
Ожидается, что в качестве второй очереди базы пять супергабаритных резервуаров для хранения СПГ будут введены в эксплуатацию в 2024 году, когда база станет самой большой базой хранения и транспортировки природного газа в Южном Китае.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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