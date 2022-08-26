В Китае будут использовать национальную криптовалюту для оплаты проезда — Finance.ua

В Китае будут использовать национальную криптовалюту для оплаты проезда 26.08.2022, 02:02 — Финтех и Карты

В Китае будут использовать национальную криптовалюту для оплаты проезда

Правительство Китая приступило к реализации планов по расширению использования национальной криптовалюты — CBDC уже используют для оплаты проезда в общественном транспорте.

На днях начался второй раунд пилотной программы по тестированию цифрового юаня. Теперь жители Гуаньчжоу смогут платить в CBDC за проезд на десяти маршрутах.

Чтобы воспользоваться новой услугой, жителям города необходимо установить приложение e-CNY, пополнить счет и отсканировать QR-код в автобусе.

По всей видимости, в правительстве Китая обратили внимание на популярность цифрового юаня среди населения. Так, по данным Центрального банка, по состоянию на 31 мая 2022 года китайцы совершили более 264 миллионов транзакций в цифровых юанях, общий объем которых превысил 83 миллиарда юаней (около $12,3 миллиарда). Также недавно директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Цзоу Лань подчеркнул, что в Китае готовы к масштабированию использования цифрового юаня.

Интересно, что пока в Китае расширяют сферы использования CBDC, в Японии объявили об отказе от планов по созданию собственной криптовалюты. Как заявили в Центральном банке Японии, криптовалюты не являются приоритетной сферой развития внутренней и внешней экономики государства.

noworries По материалам:

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