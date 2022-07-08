В Киевсовете приняли решение о реконструкции устаревшего жилфонда — Finance.ua
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В Киевсовете приняли решение о реконструкции устаревшего жилфонда

Недвижимость
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Комиссия Киевсовета по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям в среду поддержала проект решения о реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда для создания более комфортных условий проживания.
Об этом сообщили на сайте столичного городского совета, пишут «Нерухомі».
«Объекты устаревшего жилищного фонда фактически исчерпали свой эксплуатационный ресурс. Они нуждаются в реконструкции в связи с износом инженерных сетей, неприспособленностью для маломобильных групп населения, низкой энергоэффективностью, несоответствием нормам изоляции и неэффективным использованием территорий», — рассказала одна из инициаторов этого проекта Юлия Ярмоленко.
По ее словам, гораздо экономнее и эффективнее провести комплексную реконструкцию объектов, чем систематически выполнять точечный ремонт.
Как отмечают депутаты, частная компания «Институт Урбанистики» уже разработала Программу комплексной реконструкции кварталов. Они уверяют, что реализация программы поможет привлечь дополнительные инвестиции и увеличить размер налоговых поступлений в местный бюджет.
По материалам:
Finance.ua
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