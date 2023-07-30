В Киевской области завершили строительство нового моста через реку Здвиж — Finance.ua

В Киевской области завершили строительство нового моста через реку Здвиж Сегодня 05:56 — Казна и Политика

В Киевской области завершили строительство нового моста через реку Здвиж

В Бородянке в Киевской области завершили строительство нового моста через реку Здвиж. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Мост был разрушен россиянами в начале полномасштабного вторжения. Сегодня движение по новому автомобильному мосту было возобновлено.

После деоккупации Киевской области Служба восстановления на участке автомобильной дороги М-07 Киев — Ковель — Ягодин оперативно обустроила временный проезд по разрушенному сооружению. Капитальное восстановление началось в декабре прошлого года.

Длина нового моста — 102 метра. Он построен с учетом современных транспортных нагрузок. Искусственная постройка имеет две полосы движения. Частично нанесена разметка на проезжей части.

В Киевской области во время военной агрессии россияне в общей сложности повредили 50 искусственных сооружений. Из них 29 — на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения и 21 — на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Благодарны дорожникам, оперативно восстанавливающим инфраструктуру области. Полноценное сообщение между населенными пунктами области позволит возвращать людей к привычному ритму жизни и комфортному передвижению без потери времени.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.