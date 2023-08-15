В Киевской области завершены ремонтные работы на железной дороге, вызванные аварией с грузовым поездом — Finance.ua

В Киевской области завершены ремонтные работы на железной дороге, вызванные аварией с грузовым поездом Сегодня 12:23 — Казна и Политика

Поезда Днепровского направления возобновили курсирование по привычным маршрутам.

По состоянию на 8.00 15 августа в Киевской области работники «Укрзализныци» завершили восстановительные работ ына участке, где накануне случилось транспортное происшествие с грузовым поездом.

Как пишет ЦТС , в железнодорожной компании проинформировали, что все утренние поезда Днепровского направления теперь будут следовать по своему маршруту без задержки.

Напомним, что 14 августа из-за железнодорожной аварии некоторые поезда прибывали в столицу по измененным маршрутам и с задержками.

Вечерние поезда № 734 Киев-Днепр, № 790/792 Киев-Кропивницкий, Кременчуг, № 730 Киев-Черкассы следовали по измененным маршрутам.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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