В Киевской области завершены ремонтные работы на железной дороге, вызванные аварией с грузовым поездом — Finance.ua
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В Киевской области завершены ремонтные работы на железной дороге, вызванные аварией с грузовым поездом

Казна и Политика
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Поезда Днепровского направления возобновили курсирование по привычным маршрутам.
По состоянию на 8.00 15 августа в Киевской области работники «Укрзализныци» завершили восстановительные работ ына участке, где накануне случилось транспортное происшествие с грузовым поездом.
Как пишет ЦТС, в железнодорожной компании проинформировали, что все утренние поезда Днепровского направления теперь будут следовать по своему маршруту без задержки.
Напомним, что 14 августа из-за железнодорожной аварии некоторые поезда прибывали в столицу по измененным маршрутам и с задержками.
Вечерние поезда № 734 Киев-Днепр, № 790/792 Киев-Кропивницкий, Кременчуг, № 730 Киев-Черкассы следовали по измененным маршрутам.
По материалам:
Центр транспортних стратегій
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