В Киевской области запустили линию по строительству модульных домов и цементный завод — Finance.ua
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В Киевской области запустили линию по строительству модульных домов и цементный завод

Недвижимость
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В Киевской области запустили линию по строительству модульных домов и цементный завод
В Киевской области запустили линию по строительству модульных домов и цементный завод
В Киевской области запущен завод по производству цемента и линия по строительству модульных частных домов. На финальной стадии находится строительство завода по изготовлению цемента и бетона.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в интервью Укринформу.
По его словам, ОВА пытается максимально способствовать привлечению иностранного бизнеса и международных компаний и проводит много встреч, переговоров, в том числе с крупным бизнесом из США.
«Развивая внутренний бизнес и привлекая международный, мы делаем все, чтобы гарантировать его защиту. Правоохранительные органы, налоговики поддерживают нас в этом. Именно благодаря бизнесу, который работает и платит налоги в области, мы можем постепенно восстанавливать жилье», — сказал Кравченко.
Ранее сообщалось, что, по мнению украинцев, контролировать использование средств на восстановление должны международные организации.
По материалам:
НВ
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