В Киевской области возобновляют проезд через реку Почепин — Finance.ua
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В Киевской области возобновляют проезд через реку Почепин

Казна и Политика
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В селе Липовка Киевской области возобновляют проезд через реку Почепин.
Мост был поврежден во время боевых действий. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
В начале апреля для того, чтобы обеспечить транспортное сообщение, движение по мосту возобновили, однако он нуждается в капитальном ремонте.
«Сейчас рядом с мостом делают объездную дорогу. Это позволит транспорту пересекать реку, пока дорожные бригады будут выполнять ремонтные работы на мосту. Вскоре движение транспорта через мостовое сооружение будет полностью восстановлено», — сообщил Кулеба.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» відкрила два додаткові залізничні сполучення з Румунією.
По материалам:
УНН
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