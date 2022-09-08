В Киевской области возобновляют проезд через реку Почепин — Finance.ua

В Киевской области возобновляют проезд через реку Почепин Сегодня 19:41 — Казна и Политика

В селе Липовка Киевской области возобновляют проезд через реку Почепин.

Мост был поврежден во время боевых действий. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

В начале апреля для того, чтобы обеспечить транспортное сообщение, движение по мосту возобновили, однако он нуждается в капитальном ремонте.

«Сейчас рядом с мостом делают объездную дорогу. Это позволит транспорту пересекать реку, пока дорожные бригады будут выполнять ремонтные работы на мосту. Вскоре движение транспорта через мостовое сооружение будет полностью восстановлено», — сообщил Кулеба.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відкрила два додаткові залізничні сполучення з Румунією.

УНН По материалам:

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