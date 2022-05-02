В Киевской области возобновили работу уже 49 ЦНАПов — Finance.ua

В Киевской области возобновили работу уже 49 ЦНАПов
В Киевской области уже заработали 49 центров административных услуг.
Об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в Телеграме.
По его словам, постепенно возобновляют работу центры с деоккупированных территорий области: Бучи, Гостомеля, Славутича, Большой Дымерки.
«В настоящее время ЦНАПы обеспечивают предоставление социальных услуг, услуг по регистрации актов гражданского состояния, а также услуг структурных подразделений исполнительных комитетов местных советов. Количество видов услуг постепенно увеличивается по мере возобновления доступа к информационным ресурсам и государственным реестрам», — отметил Павлюк.
Так, возобновлена работа по оформлению и выдаче паспортных документов через ЦНАП Великодымерского поселкового совета. В ближайшее время предоставление соответствующих услуг планирует возобновить ЦНАП Гостомеля. Готов к возобновлению таких услуг ЦНАП в Славутиче.
«ЦНАПы, возобновившие работу, помогают собирать информацию о поврежденной недвижимости граждан из-за полномасштабного вторжения рф», — отметил глава ОВА.