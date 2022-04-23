В Киевской области возобновили работу более 40% заведений питания — Finance.ua

В Киевской области возобновили работу более 40% заведений питания

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В Киевской области возобновили работу более 40% заведений питания

В Киеве уже работает 40% малых и средних заведений по сравнению с довоенным показателем 23 февраля, в Киевской области — 41%.

Об этом говорится в исследовании украинской IT-компании, занимающейся автоматизацией заведений общепита, Poster POS.

Количество открытых заведений стало активно расти после того, как Север Украины был полностью освобожден от оккупантов в начале апреля. Для сравнения, в конце марта в Киеве было только 18% работающих заведений в Киевской области — 16%.

Инфографика: https://joinposter.com/ru

Между тем, мэр столицы Виталий Кличко еще раз призвал граждан не возвращаться в город, если есть возможность остаться в более безопасном месте. Он не исключает, что Киев по-прежнему под угрозой ракетных ударов.

Инфографика: https://joinposter.com/ru

Между тем, количество открытых заведений возросло во всех регионах, кроме Востока страны. Лучше других восстановилась Закарпатская область, сегодня там работают 86% заведений от довоенного количества. В Хмельницкой — 83%, в Черновицкой — 81%, во Львовской — 79%.

Менее чем за месяц количество открытых заведений в Черниговской области выросло с 1% до 20%, в Cумской — с 16% до 49% от клиентов Poster по сравнению с довоенным показателем.

Самая сложная ситуация в Харьковской, Донецкой и Луганской областях: там соответственно работают 9%, 5% и 0% заведений от количества, работавшего накануне войны.

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