В Киевской области уже восстановили более 12 тысяч объектов — Finance.ua

В Киевской области уже восстановили более 12 тысяч объектов
На территории Киевской области уже восстановлено более 12 тысяч объектов, поврежденных в результате военной агрессии рф.
Об этом в Фейсбуке сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
«На сегодняшний день полностью или частично с обеспечением жизнедеятельности восстановлены 12 108 объектов, поврежденных в результате военной агрессии россиян», — отметил Кравченко.
В частности, полностью восстановили 6767 многоэтажек и частных домов, еще 3919 — частично с обеспечением жизнедеятельности. Уже отстроили 187 школ и детсадов, 100 медучреждений, 67 админзданий и ЦПАУ.
Глава ОВА отметил, что приоритет предоставляется прежде всего восстановлению жилья, ведь это будет способствовать возвращению жителей области домой, позволит создать дополнительные рабочие места и положительно скажется на экономическом развитии региона.
Кроме того, по его словам, успешно реализуется проект восстановления многоквартирных домов в рамках платформы United24. Работы уже продолжаются на 7 объектах, еще 11 — на очереди. Все дома планируем отстроить до конца года.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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