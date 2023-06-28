В Киевской области уже восстановили более 12 тысяч объектов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киевской области уже восстановили более 12 тысяч объектов

Казна и Политика
47
На территории Киевской области уже восстановлено более 12 тысяч объектов, поврежденных в результате военной агрессии рф.
Об этом в Фейсбуке сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
«На сегодняшний день полностью или частично с обеспечением жизнедеятельности восстановлены 12 108 объектов, поврежденных в результате военной агрессии россиян», — отметил Кравченко.
В частности, полностью восстановили 6767 многоэтажек и частных домов, еще 3919 — частично с обеспечением жизнедеятельности. Уже отстроили 187 школ и детсадов, 100 медучреждений, 67 админзданий и ЦПАУ.
Место для вашей рекламы
Глава ОВА отметил, что приоритет предоставляется прежде всего восстановлению жилья, ведь это будет способствовать возвращению жителей области домой, позволит создать дополнительные рабочие места и положительно скажется на экономическом развитии региона.
Кроме того, по его словам, успешно реализуется проект восстановления многоквартирных домов в рамках платформы United24. Работы уже продолжаются на 7 объектах, еще 11 — на очереди. Все дома планируем отстроить до конца года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.