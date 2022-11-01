В Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без света — Finance.ua

В Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без света
По состоянию на утро 1 ноября в Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает в Telegram глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
«В Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения. Наши энергетики работают круглосуточно и делают невероятное», — написал он.
Сообщается, что в 6.15 утра по региону начались плановые стабилизационные отключения.
«Я благодарен жителям области за понимание и за то, что удерживают энергетический фронт», — добавил Алексей Кулеба.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что утром 31 октября российская федерация нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В ряде областей раздались взрывы, были попадания в объекты энергетической инфраструктуры.
Кроме того, оккупанты утром 31 октября нанесли ракетные удары по Киевской области. В результате обстрелов повреждены дома, есть пострадавшие.
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