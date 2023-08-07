В киевском метрополитене могут появиться вагоны для велосипедистов — Finance.ua

В киевском метрополитене могут появиться вагоны для велосипедистов Сегодня 19:45 — Мир

В киевском метрополитене могут появиться вагоны для велосипедистов

Инициатива киевлян обусловлена ​​тем, что на велосипеде очень тяжело ездить с левого берега на правый, а также на правобережье много склонов, поэтому передвигаться удобнее на метро.

Киевское сообщество велосипедистов призвало Киевский городской совет обустроить для них в метро отдельный вагон. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте электронных петиций горсовета Киева.

Представители велосообщества отмечают важность создания специальных вагонов, особенно с учетом особенностей ландшафта города.

«Наш город разделен на два берега Днепра, из-за отсутствия велодорожек на мостах очень проблематично ездить с одного берега на другой. Также на правом берегу очень много склонов, поэтому иногда было бы комфортнее использовать метро», — говорится в пояснительной записке.

В настоящее время петицию поддержали 810 человек, а сбор подписей продлится еще 56 дней. Для того чтобы вопрос о создании специального вагона для велосипедистов был рассмотрен городскими властями, необходимо набрать 6000 подписей. Велосипедисты надеются, что их усилия помогут сделать город более дружественным к экологичным и активным видам транспорта.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.