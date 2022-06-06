В киевском метрополитене меняют интервал движения поездов: как теперь будет работать метро — Finance.ua

В киевском метрополитене меняют интервал движения поездов: как теперь будет работать метро

Сегодня 19:28 — Казна и Политика

В пиковые часы интервал движения поездов в киевском метрополитене будет сокращен до 4-5 минут.

«В киевском метрополитене интервал движения сокращен до 4-5 минут в пиковые часы, в межпиковые — до 8-10 минут. Также заработают вторые вестибюли на станциях „Дарница“ и „Выдубичи“. На станциях „Осокорки“ и „Лесная“ работа вестибюлей будет изменена», — говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что без остановки поезда курсируют мимо станций «Крещатик», «Днепр», «Гидропарк», «Майдан Независимости». Закрыт пересадочный узел «Крещатик» — «Майдан Независимости».

В случае воздушной тревоги движение наземными участками метрополитена приостанавливается. Подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия.

Напомним, в столице пока не будут повышать плату за проезд в коммунальном общественном транспорте.

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