В киевском метрополитене меняют интервал движения поездов: как теперь будет работать метро — Finance.ua
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В киевском метрополитене меняют интервал движения поездов: как теперь будет работать метро

Сегодня 19:28Казна и Политика
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В пиковые часы интервал движения поездов в киевском метрополитене будет сокращен до 4-5 минут.
Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.
«В киевском метрополитене интервал движения сокращен до 4-5 минут в пиковые часы, в межпиковые — до 8-10 минут. Также заработают вторые вестибюли на станциях „Дарница“ и „Выдубичи“. На станциях „Осокорки“ и „Лесная“ работа вестибюлей будет изменена», — говорится в сообщении.
В КГГА напомнили, что без остановки поезда курсируют мимо станций «Крещатик», «Днепр», «Гидропарк», «Майдан Независимости». Закрыт пересадочный узел «Крещатик» — «Майдан Независимости».
В случае воздушной тревоги движение наземными участками метрополитена приостанавливается. Подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия.
Напомним, в столице пока не будут повышать плату за проезд в коммунальном общественном транспорте.
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По материалам: УНІАН
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