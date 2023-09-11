В Киеве задержан завербованный ФСБ военный, готовивший удары по столичным ТЭЦ — Finance.ua

В Киеве задержан завербованный ФСБ военный, готовивший удары по столичным ТЭЦ Сегодня 10:44

В Киеве задержан завербованный ФСБ военный, готовивший удары по столичным ТЭЦ

СБУ задержала в Киеве военного оборотня, готовившего новые удары рф по столичным ТЭЦ.

Об этом сообщает Служба безопасности.

Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, ФСБ привлекла своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, уволившийся со службы по состоянию здоровья и уехавший в одну из европейских стран. Там он приступил к работе на ФСБ.

Находясь за пределами Украины, резидент давал указания своему агенту в Киеве. В частности, попросил собирать геолокацию тепловых электростанций в столице.

Также врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровне их защиты подразделениями Сил обороны.

Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны.

Економічна Правда По материалам:

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