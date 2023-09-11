В Киеве задержан завербованный ФСБ военный, готовивший удары по столичным ТЭЦ — Finance.ua
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В Киеве задержан завербованный ФСБ военный, готовивший удары по столичным ТЭЦ

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В Киеве задержан завербованный ФСБ военный, готовивший удары по столичным ТЭЦ
В Киеве задержан завербованный ФСБ военный, готовивший удары по столичным ТЭЦ
СБУ задержала в Киеве военного оборотня, готовившего новые удары рф по столичным ТЭЦ.
Об этом сообщает Служба безопасности.
Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, ФСБ привлекла своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, уволившийся со службы по состоянию здоровья и уехавший в одну из европейских стран. Там он приступил к работе на ФСБ.
Находясь за пределами Украины, резидент давал указания своему агенту в Киеве. В частности, попросил собирать геолокацию тепловых электростанций в столице.
Также врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровне их защиты подразделениями Сил обороны.
Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны.
По материалам:
Економічна Правда
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