В Киеве возобновляет работу бизнес: какие виды заведений уже работают — Finance.ua

«Вчера в городе работало более 900 заведений по продаже продовольственных товаров, 173 объекта розничной торговли „Киевхлеб“, в том числе 10 на территории Киевской области в городах Бровары и Фастов», — говорится в сообщении.
Работают:
35 рынков, около 460 кофеен, 55 пекарен,
340 парикмахерских и барбершопов,
более 110 студий маникюра, 535 станций технического обслуживания авто, 90 ремонтных мастерских одежды, обуви,
около 30 веломастерских,
75 магазинов по продаже одежды и обуви,
95 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков,
5 химчисток, 75 автомагазинов и 35 моек.
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