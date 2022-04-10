В Киеве возобновляет работу бизнес: какие виды заведений уже работают — Finance.ua
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В Киеве возобновляет работу бизнес: какие виды заведений уже работают

Сегодня 11:46Казна и Политика
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В Киеве возобновляет работу бизнес: в субботу, 9 апреля, в городе работали более 900 продовольственных магазинов, 35 рынков и около 460 кафе.
Об этом сообщили в КГГА.
«Вчера в городе работало более 900 заведений по продаже продовольственных товаров, 173 объекта розничной торговли „Киевхлеб“, в том числе 10 на территории Киевской области в городах Бровары и Фастов», — говорится в сообщении.
Работают:
35 рынков, около 460 кофеен, 55 пекарен,
340 парикмахерских и барбершопов,
более 110 студий маникюра, 535 станций технического обслуживания авто, 90 ремонтных мастерских одежды, обуви,
около 30 веломастерских,
75 магазинов по продаже одежды и обуви,
95 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков,
5 химчисток, 75 автомагазинов и 35 моек.
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На карте в приложении «Киев Цифровой» обновляют карту уже работающего в столице бизнеса.
Карта также доступна по ссылке: https://bit.ly/kyiv-business.
Столичных предпринимателей призывают поддержать экономику: работающие заведения обновляют на картах в приложении «Киев Цифровой», добавляют в КГГА.
По материалам: Finance.ua
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