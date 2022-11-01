В Киеве возобновили водоснабжение, но дефицит электроэнергии остается — Finance.ua

В Киеве возобновили водоснабжение, но дефицит электроэнергии остается Сегодня 10:15 — Личные финансы

В Киеве возобновили водоснабжение, но дефицит электроэнергии остается

В Киеве возобновили водоснабжение и подачу электроэнергии, однако отключение света будет продолжаться из-за дефицита, образовавшегося в результате российских атак.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

«Водоснабжение в дома киевляне полностью восстановили. Спасибо специалистам „Киевводоканала“ и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы. Энергоснабжение в Киеве также возобновили. Но отключения применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора — значительный», — сообщил Кличко.

Справка Finance.ua:

после утренней атаки российских войск в понедельник, 31 октября, 80% потребителей столицы остались без водоснабжения, 350 тыс. помещений обесточены;

исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что у компании закончилось оборудование для ремонтов поврежденной инфраструктуры, а денег на закупку нового не хватает;

в компании ДТЭК предупредили об аварийных отключениях электроэнергии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.