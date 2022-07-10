В Киеве возобновили движение шесть троллейбусных маршрутов — Finance.ua
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В Киеве возобновили движение шесть троллейбусных маршрутов

Казна и Политика
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В Киеве возобновили движение шести троллейбусных маршрутов, отмененных из-за обрыва контактной сети, пострадавшей в результате ракетных обстрелов со стороны россии.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в Telegram.
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Так, возобновилось движение троллейбусов по постоянным схемам:
  • № 6 — «Минский массив — Майдан Незалежности»;
  • № 18 — «Майдан Незалежности — улица Сошенко»;
  • № 25 — «Станция метро „Почайна“ — проспект Свободы»;
  • № 28 — «Станция метро „Лукьяновская“ — проспект Свободы»;
  • № 32 — «Улица Северная — улица Сошенко»;
  • № 33 — «Минский массив — железнодорожный вокзал Южный».
При этом приостанавливается движение временных троллейбусных маршрутов:
  • № 6К — «Минский массив — ул. Сырецкая»;
  • № 32д — «ул. Северная — ул. Сырецкая».

Справка Finance.ua:

  • В июне цена на проезд в общественном транспорте в украинских городах выросла на 5-10 гривен. При этом в июле стоимость проезда будет продолжать повышаться.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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