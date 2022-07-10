В Киеве возобновили движение шесть троллейбусных маршрутов — Finance.ua

В Киеве возобновили движение шесть троллейбусных маршрутов Сегодня 14:32 — Казна и Политика

В Киеве возобновили движение шести троллейбусных маршрутов, отмененных из-за обрыва контактной сети, пострадавшей в результате ракетных обстрелов со стороны россии.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в Telegram

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Так, возобновилось движение троллейбусов по постоянным схемам:

№ 6 — «Минский массив — Майдан Незалежности»;

№ 18 — «Майдан Незалежности — улица Сошенко»;

№ 25 — «Станция метро „Почайна“ — проспект Свободы»;

№ 28 — «Станция метро „Лукьяновская“ — проспект Свободы»;

№ 32 — «Улица Северная — улица Сошенко»;

№ 33 — «Минский массив — железнодорожный вокзал Южный».

При этом приостанавливается движение временных троллейбусных маршрутов:

№ 6К — «Минский массив — ул. Сырецкая»;

№ 32д — «ул. Северная — ул. Сырецкая».

Справка Finance.ua:

В июне цена на проезд в общественном транспорте в украинских городах выросла на 5-10 гривен. При этом в июле стоимость проезда будет продолжать повышаться.



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