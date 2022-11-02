В Киеве возможны экстренные отключения света вне графиков: в каких районах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве возможны экстренные отключения света вне графиков: в каких районах

Энергетика
110
В Киеве возможны экстренные отключения света вне графиков: в каких районах
В Киеве возможны экстренные отключения света вне графиков: в каких районах
В некоторых районах Киева наблюдается перегрузка электросетей. Из-за этого возможно применение экстренных отключений электроэнергии вне графиков.
Об этом заявили в ДТЭК.
Как отмечается, из-за атаки россии наблюдается перегрузка электросетей на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке.
«Поэтому возможны применения экстренных отключений света вне графиков стабилизационных отключений. Они необходимы, чтобы уберечься от массовых аварий на оборудовании. Энергетики прилагают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию до конца этой недели», — сказано в сообщении.
Место для вашей рекламы
Напомним, в среду, 2 ноября, с 6 часов утра введены в действие графики почасовых отключений электроэнергии.
Также диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил с 11:00 операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.