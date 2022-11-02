В Киеве возможны экстренные отключения света вне графиков: в каких районах — Finance.ua

В Киеве возможны экстренные отключения света вне графиков: в каких районах Сегодня 15:40 — Энергетика

В Киеве возможны экстренные отключения света вне графиков: в каких районах

В некоторых районах Киева наблюдается перегрузка электросетей. Из-за этого возможно применение экстренных отключений электроэнергии вне графиков.

Об этом заявили в ДТЭК.

Как отмечается, из-за атаки россии наблюдается перегрузка электросетей на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке.

«Поэтому возможны применения экстренных отключений света вне графиков стабилизационных отключений. Они необходимы, чтобы уберечься от массовых аварий на оборудовании. Энергетики прилагают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию до конца этой недели», — сказано в сообщении.

Напомним, в среду, 2 ноября, с 6 часов утра введены в действие графики почасовых отключений электроэнергии.

Также диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил с 11:00 операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

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