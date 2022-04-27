В Киеве восстановили работу 40% кафе и ресторанов – исследование — Finance.ua

В Киеве восстановили работу 40% кафе и ресторанов – исследование

Сегодня 09:40 — Фондовый рынок

Около 40% заведений общественного питания уже восстановили работу в Киеве и в Киевской области, тогда как больше всего работающих кафе находятся в Закарпатской области — 86% от довоенного количества, следует из исследования компании Poster.

«В Киеве работает 40% малых и средних заведений в сравнении с показателем на 23 февраля, в Киевской области — 41%. Количество открытых заведений стало активно расти после того, как север Украины был полностью освобожден от оккупантов в начале апреля. Для сравнения, в конце марта в Киеве работало лишь 18% заведений, в Киевской области — 16%», — приводит данные компания.

Согласно исследованию, больше всего работающих заведений в Закарпатской (86%), Черновицкой (81%) и Львовской областях (79%).

Наибольший прирост открытых заведений в апреле по сравнению с мартом показали Черниговская (с 1% до 20%) и Сумская (с 16% до 49%) области.

Кроме того, на 23% выросло количество открытых кафе в Житомирской области (до 63%), на 21% — в Волынской (до 77%), на 20% — в Кировоградской (до 78%).

При этом меньше всего работающих заведений на востоке Украины: в Харьковской области — 9% от довоенного количества, в Донецкой — 5%, в Луганской — 0%.

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