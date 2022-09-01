В Киеве во время воздушной тревоги будут приостанавливать работы на строительных площадках — Finance.ua

В Киеве во время воздушной тревоги будут приостанавливать работы на строительных площадках Сегодня 05:32 — Казна и Политика

В Киеве во время воздушной тревоги будут приостанавливать работы на строительных площадках

С 1 сентября все работы на строительных площадках столицы во время тревог будут прекращаться.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, соответствующее решение принял Совет обороны города Киева.

«Решение принято, чтобы дать каждому возможность позаботиться о своей безопасности и на время воздушной тревоги перейти в укрытие. В том числе и работникам на строительстве. Кроме того, много жалоб поступает от жителей по поводу громких звуков со стройплощадок, которые во время тревог могут пугать людей и создавать дополнительное напряжение.», — говорится в сообщении.

Напомним также, что в Киеве на время войны запрещена продажа и запуск фейерверков, а также передвижение по городу на автомобилях без глушителя.

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