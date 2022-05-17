В Киеве снова заработали кассы Нацбанка — Finance.ua
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В Киеве снова заработали кассы Нацбанка

Сегодня 16:31Личные финансы
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Национальный банк Украины возобновил работу касс в Киеве по отдельным видам операций.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Так, с 16 мая в столице возобновили работу кассы Нацбанка по обслуживанию клиентов по отдельным операциям по адресу: Контрактовая площадь, 2а.

Кассы будут проводить только операции, связанные с:

  • изъятием из обращения и приемом от граждан на исследование сомнительных относительно платежности и подлинности банкнот и монет;
  • обменом непригодных к обращению банкнот и монет на пригодные к обращению;
  • приемом от граждан и юридических лиц на исследование сомнительных банкнот, значительно поврежденных огнем, водой, различными жидкостями или химикатами (в частности, площадь которых менее 55% их начальной площади);
  • приемом от банков для исследования сомнительных банкнот национальной или иностранной валюты.
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Кассы будут работать по такому графику:
  • понедельник — четверг: с 09.30 до 16.00;
  • пятница: с 09.30 до 14.00;
  • каждый последний рабочий день месяца: с 09.30 до 13.00;
  • суббота — воскресенье: нерабочие дни.
Важно: во время объявления воздушной тревоги кассы будут прекращать свою работу, посетители должны будут покинуть помещение банка и направиться в ближайшее укрытие.

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По материалам: Finance.ua
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