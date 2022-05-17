В Киеве снова заработали кассы Нацбанка — Finance.ua

Так, с 16 мая в столице возобновили работу кассы Нацбанка по обслуживанию клиентов по отдельным операциям по адресу: Контрактовая площадь, 2а.
Кассы будут проводить только операции, связанные с:
изъятием из обращения и приемом от граждан на исследование сомнительных относительно платежности и подлинности банкнот и монет;
обменом непригодных к обращению банкнот и монет на пригодные к обращению;
приемом от граждан и юридических лиц на исследование сомнительных банкнот, значительно поврежденных огнем, водой, различными жидкостями или химикатами (в частности, площадь которых менее 55% их начальной площади);
приемом от банков для исследования сомнительных банкнот национальной или иностранной валюты.