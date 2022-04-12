В Киеве сейчас парковка бесплатная — что делать, если требуют деньги — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Киеве сейчас парковка бесплатная — что делать, если требуют деньги

Сегодня 17:00Личные финансы
96
В Киеве сейчас парковка бесплатная — что делать, если требуют деньгиВ Киеве сейчас парковка бесплатная — что делать, если требуют деньги
На период военного положения парковка авто на улицах столицы — бесплатная.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
"Хочу еще раз подчеркнуть: на период военного положения парковка авто на улицах столицы — бесплатная. Не верьте и не платите мошенникам, которые активизировались, чтобы воспользоваться ситуацией! Если с вас требуют деньги за парковку — вызывайте полицию! — подчеркнул Виталий Кличко.
Он призвал столичных водителей быть внимательными, паркуя авто на улицах города и не оставлять машины в неразрешенных местах и на полосах общественного транспорта.
«Эвакуаторы будут работать, но они будут убирать только автомобили, которые будут мешать проезду транспорта, в частности общественного, автомобилям с гуманитарной помощью, каретам скорой и военной технике», — отметил Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

  • ранее депутаты Киевсовета одобрили льготы для бизнеса, работающего в столице;
  • льготы, в частности, относятся к передвижной торговле и ресторанным площадкам, предпринимателям, работающим на коммунальных площадях, рекламным компаниям. Льготы будут и для парковочных площадок.

Автогражданка онлайн на Finance.ua

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.