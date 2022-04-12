В Киеве сейчас парковка бесплатная — что делать, если требуют деньги

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В Киеве сейчас парковка бесплатная — что делать, если требуют деньги

На период военного положения парковка авто на улицах столицы — бесплатная.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале

"Хочу еще раз подчеркнуть: на период военного положения парковка авто на улицах столицы — бесплатная. Не верьте и не платите мошенникам, которые активизировались, чтобы воспользоваться ситуацией! Если с вас требуют деньги за парковку — вызывайте полицию! — подчеркнул Виталий Кличко.

Он призвал столичных водителей быть внимательными, паркуя авто на улицах города и не оставлять машины в неразрешенных местах и на полосах общественного транспорта.

«Эвакуаторы будут работать, но они будут убирать только автомобили, которые будут мешать проезду транспорта, в частности общественного, автомобилям с гуманитарной помощью, каретам скорой и военной технике», — отметил Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

ранее депутаты Киевсовета одобрили льготы для бизнеса, работающего в столице;

льготы, в частности, относятся к передвижной торговле и ресторанным площадкам, предпринимателям, работающим на коммунальных площадях, рекламным компаниям. Льготы будут и для парковочных площадок.

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