В Киеве сделают капитальный ремонт еще одного сквера — Finance.ua

В Киеве сделают капитальный ремонт еще одного сквера Сегодня 20:33 — Казна и Политика

В Киеве на капитальный ремонт и реставрацию еще одного сквера потратят около 3,5 миллионов гривен.

Об этом стало известно из объявленного тендера на поиск подрядчика на сайте Prozorro.

Ремонтные работы планируется провести в Голосеевском районе столицы в сквере на жилом массиве Теремки. Зона отдыха расположена неподалеку от Киевского ипподрома по улице Лятошинского, 8-А.

Заказчик капитального ремонта сквера на Теремках — Киевское коммунальное объединение зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой».

Подрядчик должен обустроить на территории зеленой зоны новое наружное освещение и провести ремонтные работы до 31 декабря 2023 года. Аукцион запланирован на следующей неделе. Торги пройдут в четверг, 3 августа.

Ранее портал «Комментарии» сообщал, что в Киеве на озеленение сквера вблизи станции метро «Героев Днепра» потратят более 5,5 миллиона гривен.

На этом участке еще в мае начали замену путей во время ремонта остановки и разворотного кольца трамваев. Возле остановки трамваев должны установить общественный туалет. Подрядчик должен провести капитальный ремонт и восстановление элементов благоустройства зеленой зоны по улице Героев Днепра в Оболонском районе Киева до 31 декабря 2023 года.

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