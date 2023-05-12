В Киеве решили возобновить работу закрытых из-за войны вестибюлей на 10 станциях метро — Finance.ua

В Киеве решили возобновить работу закрытых из-за войны вестибюлей на 10 станциях метро Сегодня 15:45 — Казна и Политика

В Киеве решили возобновить работу закрытых из-за войны вестибюлей на 10 станциях метро

В Киеве решили возобновить работу закрытых из-за войны вестибюлей на 10 станциях метро.

Об этом сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация.

«Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко принял решение открыть ориентировочно с 14.05.23 временно закрытые вестибюли станций столичного метрополитена: «Черниговская», «Левобережная», «Нивки», «Святошин», «Героев Днепра», «Контрактовая площадь», «Васильковская», «Харьковская», «Позняки», — информирует КМВА.

Решение согласовано с Национальной полицией.

Обращается внимание, что подземные станции метрополитена продолжают работать круглосуточно как укрытие для людей.

Напомним, с началом широкомасштабного вторжения россии в Украину в Киеве, в связи с наступлением захватчиков с юга и оккупацией части Киевской области, была значительно ограничена работа метрополитена, как и всего городского пассажирского транспорта.

Во второй половине апреля прошлого года работу линий метрополитена начали возобновлять, но ряд станций и пересадочные узлы оставались закрытыми для пассажиров.

Постепенно закрытые станции возобновляли работу (чаще всего с доступом пассажиров только через один вестибюль станции). Дольше всего закрытыми были станции Киевского метрополитена «Гидропарк» и «Днепр».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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