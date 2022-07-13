В Киеве разоблачили подпольную «типографию», где подделывали справки для военнообязанных (фото) — Finance.ua
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В Киеве разоблачили подпольную «типографию», где подделывали справки для военнообязанных (фото)

Криминал
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Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили работу подпольной типографии, где подделывали справки о непригодности к военной службе.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Службы.
В результате следственно-оперативных действий нейтрализована преступная группа, которая занималась незаконной переправкой за границу украинских граждан призывного возраста. Злоумышленники предлагали своим клиентам поддельные удостоверения военнообязанных и справки о непригодности к военной службе,
— сказано в сообщении.

Для серийного изготовления подделок участники схемы использовали типографский цех аффилированной коммерческой структуры.
В Киеве разоблачили подпольную «типографию», где подделывали справки для военнообязанных (фото)
Пакет фальшивых документов они оценивали от 800 до 2 тыс. долларов, в зависимости от сроков оформления.
«Установлено, что противоправную деятельность организовали два жителя столицы. Для поиска клиентов они создали специализированную интернет-платформу, где предлагали свои „услуги“. Расчет за них получали на собственные банковские карты, а подделки отправляли „заказчикам“ через сервисы почтовой связи» , - рассказали в СБУ

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По материалам:
Finance.ua
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