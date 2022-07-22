В Киеве прокуратура требует взыскать 4 млн с общества за аренду земли — Finance.ua

В Киеве прокуратура требует взыскать 4 млн с общества за аренду земли Сегодня 08:30 — Криминал

Киевская городская прокуратура через суд требует взыскать 4 млн грн с общества, которое 5 лет не платило городу за землю.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram.

«Киевская городская прокуратура в судебном порядке требует взыскать с общества почти 4 млн гривен за пользование земельным участком на столичной Троещине», — сказано в сообщении.

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Установлено, что с 2017 года общество является собственником объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке площадью более 1 га по ул. Оноре де Бальзака в Деснянском районе Киева.

В то же время, каких-либо решений о передаче обществу в аренду земельного участка, на котором расположено и зарегистрировано недвижимое имущество общества, Киевский городской совет не принимал. Приобретя в 2017 году в собственность недвижимое имущество, право пользования на земельный участок общество не оформило и использует его без достаточных правовых оснований, не платя при этом арендную плату.

В результате нарушения земельного законодательства бюджет столицы не получает более 1 млн грн в год от использования обществом земельного участка, что негативно влияет на своевременное финансирование местных программ.

Учитывая грубое нарушение законодательства и с целью восстановления нарушенных прав территориального общества столицы, прокуратурой заявлено исковое заявление в хозяйственный суд г. Киева.

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