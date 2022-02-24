В Киеве проезд в общественном коммунальном транспорте бесплатный — Кличко
Сегодня 11:15 — Личные финансы В Киеве проезд в общественном коммунальном транспорте бесплатный — Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что проезд в общественном коммунальном транспорте в Киеве бесплатный.
Об этом он написал в Telegram.
«В настоящее время отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карту в коммунальном транспорте не нужно», — отметил Кличко.
Напомним, в Киеве метрополитен разрешил бесплатный вход всем желающим.
Об этом постоянно объявляют громкоговорители на станциях метро. Проезд в метро сделали бесплатным для всех пассажиров.
Метро работает в штатном режиме. В пресс-службе метрополитена заявили, что оперативно будут сообщать о дополнительных указаниях в случае изменений.
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