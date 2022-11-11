В Киеве применяются экстренные отключения света — Finance.ua

В Киеве применяются экстренные отключения света
По распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Киеве применяются экстренные отключения света. Стабилизационные графики на данный момент не действуют.
Об этом сообщает ДТЭК «Киевские электросети».
«Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. И призывают жителей умеренно потреблять электроэнергию», — говорится в сообщении.
В городе разработан план реагирования на разные сценарии повреждения врагом ключевых объектов электроснабжения.
Он позволит слаженно действовать в случае критических ситуаций всем работникам энергосектора и в максимально короткие сроки возобновить поставки света большинству пострадавших населенных пунктов.
Напомним, украинские облэнерго обязали обновлять информацию об отключении электроэнергии каждые 30 минут.
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