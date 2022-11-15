В Киеве применяют экстренные отключения света — ДТЭК Сегодня 16:33 — Энергетика

В Киеве применяют экстренные отключения света — ДТЭК

В Киеве вводят экстренные отключения света, стабилизационные графики пока не действуют.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.

"Из-за ракетных обстрелов со стороны рф по распоряжению НЭК Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют!

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